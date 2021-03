EN DIRECT - Covid-19 : Sanofi annonce le lancement d'essais cliniques pour son second vaccin

MEXIQUE





Au Mexique, le personnel soignant, en première ligne face à l'épidémie de Covid-19, endure les pertes les plus lourdes enregistrées sur tout le continent américain. Ce pays, le troisième le plus endeuillé de la planète, comptabilisait jusqu'en février 2.996 décès parmi les travailleurs de la santé morts du coronavirus, devant les Etats-Unis avec 1.347 décès et et le Pérou avec 589, selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Au total, 17 pays des Amériques recensaient 6.645 décès entre janvier 2020 et février 2021.