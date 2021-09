EN DIRECT - Vaccins : l'Union européenne prolonge le contrôle des exportations de vaccins

500.000 SENIORS EN SITUATION DE "MORT SOCIALE"





Un demi-million de personnes âgées ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d'autres personnes, un nombre qui a augmenté de 77% en quatre ans alerte l'association Les Petits Frères des Pauvres dans une étude publiée jeudi.





La crise du Covid-19, avec les restrictions sanitaires, "a précipité celles qui avaient un tissu relationnel fragile dans un isolement intense", observe l'association dans la deuxième édition de son baromètre "Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2021".





Le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+122%) en quatre ans, passant de 900.000 en 2017 à 2 millions en 2021. Cette forte hausse est "une des conséquences de plus de 15 mois de crise sanitaire" qui a mis un frein aux rencontres. 1,3 million de personnes âgées ne voient jamais ou quasiment jamais ses enfants et petits-enfants, contre 470.000 lors du précédent baromètre en 2017.