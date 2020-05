EN DIRECT - Coronavirus : les pays d'Europe se déconfinent peu à peu, chacun à son rythme

DECONFINEMENT EUROPEEN





Une partie de l'Europe a entamé son déconfinement, ce lundi.





En Italie, 4,5 millions d'Italiens ont repris le chemin de leur usine, leur chantier ou leur bureau. Les parcs ont rouvert, et les habitants peuvent rendre visite à leurs proches, en portant un masque. Les bars et restaurants ont repris leur activité, en vente à emporter seulement, en prévision d'une réouverture complète le 1er juin, au même titre que les salons de beauté ou de coiffure. Les écoles, elles, resteront fermées jusqu'en septembre.





En Espagne, les coiffeurs rouvrent à petites doses, tandis que les bars et restaurants peuvent faire de la vente à emporter et que les transports sont ouverts, avec port du masque obligatoire. Les musées, terrasses et magasins ont rouvert avec des capacités limitées dans les îles Baléares et les Canaries. Le reste du pays suivra le 11 mai.





En Allemagne, les écoles rouvrent progressivement dans certains Länder. Les coiffeurs, les lieux de cultes et musées rouvrent, au contraire des lieux culturels, des aires de jeu, et des bars et des restaurants qui doivent se contenter de livraisons à domicile.





Les Autrichiens peuvent désormais se rassembler jusqu'à 10 personnes. Le port du masque est obligatoire dans les transports et les magasins. Les lycées ont rouvert, pour les seules classes de terminale.





Déconfinement très restreint en Belgique, où seules les entreprises qui n’accueillent pas de public ont pu redémarrer. Dans les transports en commun, le masque est obligatoire





Masque obligatoire également dans les transports du Portugal, où librairies et concessionnaires peuvent rouvrir, tout comme les salons de coiffure et esthétiques, mais seulement sur rendez-vous.





Hors Budapest, la Hongrie a décidé la réouverture des terrasses de café et restaurants, des plages et bains publics. Masque obligatoire dans les transports et les magasins.





En Pologne, les hôtels, centres commerciaux ainsi qu'une partie des institutions culturelles, dont des bibliothèques et certains musées, rouvrent leurs portes. Le masque est également généralisé.





Dans les pays nordiques, la différence la plus notable se retrouve en Islande, où les universités, musées et salons de coiffure ont rouvert. Ses lointains voisins danois ou norvégiens avaient déjà allégé leurs restrictions.





En Croatie, les commerces impliquant un contact rapproché avec le client, comme les coiffeurs, rouvrent. En Serbie, ce sont les cafés et restaurants qui rouvrent, mais avec distanciation sociale. Les transports publics redémarrent, avec port du masque obligatoire. Le couvre-feu est maintenu.





En Slovénie, ont rouvert terrasses de café et restaurants, coiffeurs, musées, librairies. Le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés, les transports et les magasins.





En Bulgarie, après la réouverture des parcs et jardins publics, les randonnées sont autorisées depuis dimanche.





En Grèce, les librairies, les papeteries, les magasins d'équipements sportifs, les électriciens, les coiffeurs, les centres d'esthétique, les fleuristes et pépinières ont rouvert.