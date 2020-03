EN DIRECT - Coronavirus : la Bourse de Paris termine sur la plus forte chute de son histoire

IRLANDE





Toutes les écoles, universités et institutions culturelles seront fermées en Irlande à partir de vendredi et jusqu'au 29 mars, a annoncé le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Le gouvernement recommande également d'annuler tous les rassemblements de plus de 100 personnes dans des lieux fermés et de plus de 500 personnes à l'extérieur, a-t-il précisé dans une déclaration faite depuis Washington, où il effectue une visite.