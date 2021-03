EN DIRECT - Covid-19 : "Rendre la vaccination obligatoire n'est pas une solution", estime le Pr Pittet sur LCI

LA GRÈCE PROLONGE SON CONFINEMENT JUSQU'AU 16 MARS





La Grèce a annoncé mercredi que le confinement dû au coronavirus serait à nouveau prolongé jusqu'au 16 mars et s'accompagnerait de mesures encore plus restrictives, alors que le pays traverse la période "la plus dure de la pandémie". Confinée depuis le 7 novembre 2020, a connu mercredi son plus fort taux quotidien d'infections, avec plus de 2700 nouveaux cas, a déclaré à la presse le ministre grec de la Santé Vassilis Kikilias.





"Nous traversons la partie la plus dure de cette pandémie", a-t-il prévenu, estimant que les hôpitaux publics d'Athènes subissaient une "pression insupportable" depuis des semaines. "Au rythme où vont les nouvelles hospitalisations, le système de santé dépasse ses limites en termes d'infrastructures et de personnel", a-t-il dit, insistant sur "la hausse importante" des contagions au variant anglais du coronavirus.