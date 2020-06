EN DIRECT - 903 personnes en réanimation, la baisse se poursuit

BRUNO LE MAIRE





"Rien ne serait plus dommageable que de ne pas avoir dans cette période-là un débat et un échange sur l'équilibre entre les considérations sanitaires, parce que le virus continue de circuler, et les considérations économiques et sociales. Ces considérations économiques et sociales, pour moi, sont vitales. Je vis au rythme des annonces de faillite, de licenciement. (...) Je veux que les Français aient une perspective, qu'ils se disent que notre économie va redémarrer et me donner une place, à moi, par mon travail. Il faut bien peser, entre économie et santé, le coût que peut avoir la crise économique pour les plus fragiles."