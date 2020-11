EN DIRECT - L'assouplissement du confinement se fera en trois étapes

TORONTO SE CONFINE





La plus grande ville du Canada et une grande partie de sa banlieue seront placées en "confinement" à partir de lundi en raison de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé vendredi le Premier ministre de l'Ontario. Ce confinement, pendant lequel tous les rassemblements privés intérieurs seront interdits, durera au moins 28 jours et les contrevenants s'exposeront à des amendes de 750 dollars canadiens (483 euros).





Les rassemblements à l'extérieur seront limités à 10 personnes, tout comme les services religieux, funérailles et mariages. En revanche, les lieux de soins esthétiques, comme les salons de coiffure, ainsi que les salles d'entraînement, de bingo et les casinos seront fermés. Les écoles demeureront ouvertes, mais les restaurants et les commerces non essentiels ne seront ouverts que pour des commandes à emporter ou pour des livraisons.