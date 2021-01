EN DIRECT - Covid-19 : l'épidémie a fait chuter l'espérance de vie en France de plusieurs mois

VACCINATION A CLAMART





"A Clamart on a trouvé un intermédiaire on est capable de faire 1000 vaccinations par jour soit 5000 à 6000 par semaine et en définitive on nous offre 170 ou 420 doses ou même un peu moins", a expliqué ce mardi sur LCI Jean-Didier Berger, maire de Clamart.





Et de préciser : "On nous a envoyé un cahier des charges en nous demandant que le plus petit des centres de vaccination fasse 1300 vaccinations et le plus gros 7800".