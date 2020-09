EN DIRECT - Covid-19 : "on peut encore éviter d'aller dans le mur", assure Martin Hirsch sur LCI

ANTI-MASQUES





La fondation Jean-Jaurès publie lundi une première étude sur les membres de ce mouvement balbutiant, qui apparaissent plus diplômés que la moyenne, plus défiants envers les institution, plus amateurs de thèses complotistes et plus féminins. Par ailleurs, souligne cette étude, les anti-masques "se caractérisent par un fort tropisme de droite". Parmi ceux "acceptant de se placer sur l'échelle gauche/droite, 36% se disent de gauche et 46% de droite".