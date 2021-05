EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron évoque "un nouveau modèle de prospérité" à partir du 19 mai

LE CAP-VERT SERRE LA VIS





Le Cap-Vert a annoncé de nouvelles restrictions ce vendredi concernant les bars, les restaurants et les activités sportives pour endiguer la hausse des cas de Covid dans cet archipel, dépendant du tourisme et durement frappé par la pandémie. Ces mesures ont été annoncées par le Premier ministre Ulisses Correia e Silva, qui a déclaré : "Il faut protéger l'emploi, les revenus et l'économie pour que les autorités ne soient pas obligées de déclarer des mesures plus graves".





Avec ces nouvelles mesures, les stades sont fermés à partir de vendredi pendant un mois, les bars et restaurants clos à partir de 21h et les fêtes interdites en milieu ouvert. La plage de la capitale Praia, la ville la plus touchée par la pandémie, sera ouverte pendant deux heures seulement dans la matinée. L'archipel ouest-africain de 550.000 habitants a enregistré ces derniers jours une moyenne quotidienne de 250 nouvelles contaminations, soit une augmentation d'environ 26% selon les autorités.