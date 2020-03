EN DIRECT - Coronavirus : l'Italie ferme tous ses commerces, sauf l'alimentation et la santé

SITUATION EPIDEMIQUE EN CORSE ET DANS L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER





"La situation en Corse exige que nous renforcions les mesures sur toute l'île, ainsi que dans 16 communes à l'est de l'agglomération de Montpellier où nous observons une circulation active du virus. Ainsi, toutes les écoles seront fermées jusqu'au 29 mars, et les rassemblements de plus de 50 personnes seront interdits. Les personnes âgées et vulnérables sont par ailleurs invitées à rester chez elle", a annoncé Olivier Véran