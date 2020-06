EN DIRECT - La baisse du nombre de patients en réanimation continue, plus de 29.000 morts en France

MACRON : DES PROPOSITIONS POUR L'APRES-CRISE





Emmanuel Macron, qui a promis de se "réinventer", va intensifier ses consultations afin de "faire des propositions aux Français" entre le second tour des municipales le 28 juin et le 14 juillet, a indiqué l'Elysée à l'issue d'une rencontre avec les présidents des trois chambres (Sénat, Assemblée, CESE). Dans ce cadre, le chef de l'Etat a décidé de charger Richard Ferrand (Assemblée), Gérard Larcher (Sénat) et Patrick Bernasconi(Conseil économique, social et environnemental) de lui remettre pour fin juin un diagnostic de sortie de crise.