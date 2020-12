EN DIRECT - Covid-19 : la barre du 1,5 million de décès dans le monde a été franchie

PLUS D'1,5 MILLION DE MORTS





Le Covid-19 a fait à ce jour plus d'1,5 millions de morts dans le monde, selon un dernier bilan de l'AFP. Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 nouveaux morts sont enregistrés par jour en moyenne sur la planète, un niveau jamais atteint auparavant.





Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut à la pandémie avec 276.000 morts du Covid, suivis du Brésil avec 174.515 morts et plus de 700 nouveaux décès ces dernières 24h, et de l'Inde avec 138.648 morts. Mais c'est en Europe que se concentrent plus de la moitié des décès de ces sept derniers jours : l’Italie (5.017 morts), la Russie (3.515 morts), la Pologne (3.220 morts), la France (3.198 morts) et le Royaume-Uni (3.166 morts) sont les pays de la région les plus touchés sur cette période