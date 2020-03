EN DIRECT - Coronavirus : la France à l'heure du confinement

G7

Le G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) assure dans une déclaration commune qu'il fera "tout ce qui est nécessaire" pour restaurer la croissance, alors que les bourses mondiales ont connu une nouvelle journée particulièrement chahutée lundi.

Les pays du G7 mettront en oeuvre des politiques budgétaires et monétaires "pour soutenir immédiatement et autant que nécessaire les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés".