EN DIRECT - Coronavirus : la France au lendemain des annonces choc d'Edouard Philippe, les bars, restaurants et commerces non essentiels fermés

UNE PRISE DE CONSCIENCE TROP FAIBLE DE LA POPULATION ?





"Nous observons que les premières mesures de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. Après les annonces du président jeudi, nous avons vu trop de personnes dans les cafés et les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, parce que c’est la France que nous aimons tous, mais pour quelques semaines, ce n’est pas ce que nous devons faire", a annoncé Édouard Philippe, pour justifier la fermeture de tous les cafés, restaurants et commerces "non indispensables" dès ce samedi minuit.





"À ce jour, il n’y a pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de leur rôle face au virus", a ajouté Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. "C’est urgent, c’est maintenant qu’il faut changer de comportement."