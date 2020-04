EN DIRECT - La France dépasse la barre des 24.000 morts

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PILOTES DANS LE DECONFINEMENT





En présence de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, le chef de l'Etat a tenu une visioconférence avec les dirigeants et élus de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, où il devait initialement se rendre mi-avril. Le Chef de l'Etat a estimé que les collectivités d'outre-mer du Pacifique, largement épargnées par l'épidémie du coronavirus et qui ont déjà commencé à se déconfiner, pouvaient être des territoires "pilotes" pour le déconfinement de l'hexagone le 11 mai.





Dans un propos introductif, il les a remerciés pour leur gestion de l'épidémie, qui a impliqué parfois la fermeture des territoires et salué "de vrais résultats à la clé". "Je pense vraiment que l'on peut faire des territoires ultramarins des territoires 'pilotes' en matière de déconfinement" pour l'hexagone, a-t-il lancé, avant une discussion sur notamment le soutien au secteur du tourisme.





Très préservée, la Nouvelle Calédonie, qui a assoupli ses mesures de confinement dès le 20 avril, ne compte que 18 cas. Avec seulement 58 cas, la Polynésie a également entamé le déconfinement et poursuit cette semaine celui de Tahiti et de Moorea, les deux îles les plus peuplées qui ont concentré la majorité des cas.





Aucun cas n'est recensé à Wallis-et-Futuna, seul territoire français habité non contaminé. En revanche, l'épidémie a touché plus durement la Guyane et Mayotte, fragilisées par la pauvreté et des capacités sanitaires limitées.