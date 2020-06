EN DIRECT - La France rouvrira totalement ses frontières intérieures européennes le 15 juin

FRONTIERES





Etant donné l’évolution favorable de la situation sanitaire en France et en Europe et conformément aux recommandations de la Commission européenne présentées jeudi, la France lèvera le 15 juin au matin (0h00) l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes (terrestres, aériennes et maritimes) mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ont annoncé tard vendredi les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l'Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué commun. Par réciprocité, des restrictions continueront toutefois de s’appliquer aux frontières avec l’Espagne et avec le Royaume-Uni.





Par ailleurs, la France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet".