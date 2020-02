EN DIRECT - Coronavirus : la Suisse interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes

CHUTE DE LA BOURSE





La Bourse de Paris accentue sa chute, lâchant plus de 4% (-4,17%) un peu plus d'une heure avant la clôture.





Une chute qu'on observe à travers le monde, avec des indices boursiers qui s'enfoncent dans la dépression, balayant la furtive stabilisation d'hier. Tokyo a donné le la avec une chute de plus de 2% ce matin tandis que, plus tard dans la journée, Wall Street a également plongé à l'ouverture, avec un net recul du Dow Jones (-1,90%) et du Nasdaq (-2,64%). Ces deux indices accusent des pertes respectives de plus de 9% et 7% en une semaine.