EN DIRECT - Le Charles-de-Gaulle de retour à Toulon : 50 cas à bord, 1900 militaires vont être confinés

VATICAN





Le pape François donne dimanche sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" de Pâques à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre désespérément vide pour cause de pandémie, sans l'acclamation des 70.000 fidèles venus l'an dernier l'écouter et le saluer en plein air.





C'est sur l'immense place Saint-Pierre noire de monde que le souverain pontife préside habituellement la messe de Pâques. Puis à midi, il rejoint en temps normal la loggia du palais apostolique pour son allocution de Pâques et sa bénédiction "Urbi et Orbi", à la ville de Rome et au monde. Livrant à chaque fois un tour d'horizon des zones de conflits de la planète.





Mais cette année, François respectera le strict confinement ordonné en Italie et à la Cité du Vatican, en restant dans la basilique Saint-Pierre entouré d'un minuscule groupe de célébrants, les fidèles pouvant le suivre sur Mondovision ou sur internet.