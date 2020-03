EN DIRECT - Coronavirus : le conseil scientifique rendra lundi ses conclusions sur la durée du confinement

TOKYO 2020





La fédération américaine d'athlétisme réclame le report des JO de Tokyo à cause de la pandémie de coronavirus, prévus du 24 juillet au 9 août. Influente dans le milieu, elle a demandé aux responsables olympiques américains de relayer cette demande auprès du CIO.





Une demande pour laquelle Max Siegel, patron de l'athlétisme américain, avance comme arguments la santé et la sécurité des sportifs, ainsi que le bouleversement du calendrier, avec l'annulation ou le report de compétitions et des entraînements, de nombreux athlètes étant confinés à cause de la pandémie. "Nos athlètes subissent une énorme pression, du stress et de l'anxiété ; leur santé mentale et leur bien-être sont une priorité pour nous", affirme-t-il dans une lettre adressée au comité olympique des Etats-Unis.