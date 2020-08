EN DIRECT - Covid-19 : le port du masque "systématisé" en entreprise, sauf dans les bureaux individuels

DURCISSEMENT DES RÈGLES EN ESPAGNE





La fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue ont été étendues à de nouvelles régions d'Espagne.L'Andalousie, la Castille-et-Leon, la Galice, la Cantabrie, les îles Baléares et la Pays Basque ont ainsi pris officiellement ces mesures, déjà en vigueur depuis dimanche dans la Rioja et la région de Murcie. Les discothèques et bars de nuit devront de nouveau fermer leurs portes et les restaurants ne pourront plus accueillir de clients après minuit. Il sera en outre interdit de fumer dans la rue lorsqu'il n'est pas possible de maintenir au moins deux mètres de distance avec les autres personnes, les réunions seront limitées à dix personnes et les visites aux maisons de retraite restreintes.





Six régions - compétentes en matières de santé - ont donc mis en place ces consignes, annoncées vendredi par le gouvernement central.