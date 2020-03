EN DIRECT - Coronavirus : le ministre de la Culture testé positif mais "en forme"

POINT SUR L'ÉPIDÉMIE DANS LE MONDE





"Plus de 111.000 cas dans le monde, dont 80.800 en Chine et 30.000 hors de Chine, dans 102 pays. Le ratio évolue de plus en plus vers une épidémie hors de Chine. La Corée du Sud reste le pays le plus touché en nombre de cas après la Chine, avec 7.478 cas.





En Europe le pays le plus touché est l'Italie avec 7.375 cas. L'Allemagne signale plus de 1.100 cas.





On comptabilise 3.892 décès dont 3.122 en Chine et 770 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie avec 463 morts, l'Iran avec 237 morts, la Corée du Sud avec 54 morts et l'Espagne signale 28 décès.





Pour autant, plus de 62.000 personnes sont désormais guéries dans le monde", déclare Jérome Salomon, le directeur générale de la Santé.