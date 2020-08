EN DIRECT - Lyon impose à son tour le port du masque dans toutes ses rues

SPORT





Le Stade Français, malgré une préparation très perturbée par des cas de contamination au Covid-19 dans son effectif, "se prépare comme pour une saison normale" à disputer le match d'ouverture de Top 14 vendredi contre Bordeaux-Bègles, a affirmé lundi à l'AFP l'arrière Kylan Hamdaoui.

"On ne se projette pas en se disant que la saison va s'arrêter ou pas à cause du Covid. On se prépare normalement (...) On sait qu'il peut y avoir des changements mais on prépare les matches et la saison comme une saison normale", a expliqué le joueur parisien lors d'un entretien en visioconférence.