EN DIRECT - Coronavirus : 369 décès en France en 24 heures, le nombre de malades en réanimation baisse

AIR FRANCE





Le PDG d'Air France-KLM dit ne pas prévoir de retour à une activité normale avant deux ans. "Cela dépendra de la réouverture des frontières, mais aussi du temps qu'il faudra à nos clients pour revenir dans les avions", explique-t-il.





Dans un entretien aux Echos, Benjamin Smith souligne cependant que le prêt de l'Etat français va permettre "de passer la période la plus difficile" et annonce vouloir "accélérer" la transformation de la compagnie. "Grâce à ce soutien, nous avons les moyens de passer la période la plus difficile des prochains mois, durant laquelle nos liquidités risquaient d'atteindre un niveau critique, et de continuer à opérer pendant 12 à 18 mois", explique le dirigeant, rappelant que l'activité de la compagnie française ne représente actuellement "plus que 2% à 3% du programme normal d'un mois d'avril".