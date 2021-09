EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de nouveaux cas quotidiens en baisse de 14% sur une semaine

LA POSSIBILITÉ DE RECOURS AU PASS SANITAIRE PROLONGÉE ?





Au sortir du Conseil des ministres ce mardi, Gabriel Attal a affirmé qu'il y avait des "raisons d’être optimistes mais il faut rester prudents" face à une possible reprise épidémique. "Il est important de garder, pendant plusieurs mois encore, la possibilité de recourir à des dispositifs exceptionnels pour protéger les Français", note le porte-parole du gouvernement.





"Ce que nous voulons et allons proposer au Parlement, c'est de maintenir la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’à l’été prochain", a-t-il lancé. "Il faut, pour des raisons de prudence, se donner les moyens de lutter contre une possible reprise épidémique forte, dans un contexte d’élection présidentielle où le parlement ne siège plus", martèle-t-il. "Pour l'instant, on est au stade d'un avant-projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État", a-t-il précisé.