EN DIRECT - Covid-19 : le Premier ministre australien veut rendre le futur vaccin obligatoire

L'IRLANDE RESSERRE L'ÉTAU





L'Irlande a considérablement accentué les mesures nationales pour lutter contre le coronavirus, exhortant la population à restreindre les visites à domicile, à éviter les transports en commun et à limiter les contacts avec les personnes âgées. Le gouvernement a ainsi décidé de durcir les restrictions de rassemblements, y compris dans les enceintes sportives. Les regroupements à l'extérieur seront limités à 15 personnes contre 200 jusqu'à présent. Six personnes au maximum pourront se réunir à l'intérieur et non plus 50, à l'exception des services religieux comme les messes ou les mariages.





Les cafés et restaurants pourront rester ouverts en respectant les gestes barrière mais devront fermer à 23h30. Les rencontres sportives se tiendront sans public.





1.774 personnes contaminées au coronavirus sont mortes en Irlande et plus de 27.000 personnes ont été testées positives au virus, mais le taux de croissance des nouveaux cas en Irlande ces deux dernières semaines est le deuxième plus élevé en Europe, a souligné le secrétaire d'Etat à la Santé. Ces deux derniers mois, le nombre de nouveaux cas est passé d'un minimum de 61 cas en une semaine à 533 la semaine dernière.