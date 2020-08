EN DIRECT - Coronavirus : le rythme de la pandémie s'accélère, plus de 18 millions de cas dans le monde

BILAN

Plus de 685.000 personnes sont décédés du virus, selon un bilan établi par l'AFP. Plus de 17,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Ce sont les Etats-Unis qui paient le plus lourd tribut à la pandémie, avec plus de 154.000 morts. Avec l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, qui affichaient 200.000 morts ce dimanche, c'est dans cette région du monde que le nombre de morts et de cas accélère le plus, et ce depuis plusieurs semaines.