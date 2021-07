EN DIRECT - Vaccination : l'appel au "sursaut" du Medef et de la CFDT

FLAMBÉE ÉPIDÉMIQUE EN INDONÉSIE





Le pays d'Asie du Sud-Est a mis en place de nouvelles restrictions pour endiguer une vague sans précédent de contaminations. Le système de santé indonésien est en apnée : les hôpitaux bondés refusent des patients, les familles désespérées cherchent de l'oxygène pour soigner les malades et les mourants à domicile.





Le quatrième pays le plus peuplé du monde est l'une des nations les plus touchées d'Asie par l'épidémie : il a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d'un mois, avec un nouveau record de 27.913 contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. En tout, le pays compte à ce jour 2,25 millions de cas et 60.027 décès, même si les chiffres seraient largement sous-estimés.





Dans la capitale Jakarta et la région de Java, durement touchée, mosquées, parcs, centres commerciaux et restaurants ont fermé leurs portes, tandis que dans les rues de l'île de Java et de Bali, des milliers de soldats et de policiers ont été déployés ce samedi. Des centaines de postes de contrôle ont également été mis en place.