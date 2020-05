EN DIRECT - Les Galeries Lafayette à Paris obtiennent le feu vert pour rouvrir dès demain

BRÉSIL





Le Brésil, considéré comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus, a enregistré jeudi plus de 1000 morts et un record national d'infections sur les dernières 24 heures. Quelque 26.417 nouvelles contaminations ont été répertoriées, pour un total de 438.238, selon le ministère de la Santé du deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les Etats-Unis (plus d'1,7 million).





Le Brésil a connu jeudi son troisième pire bilan quotidien en termes de décès, avec 1.156 morts, pour un total de 26.754. Le géant sud-américain, sixième pays le plus endeuillé de la planète, est désormais proche de l'Espagne et de la France, avec respectivement 27.119 et 28.662 décès.