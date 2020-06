EN DIRECT - Crise économique : Bercy promet 40 milliards d'aides aux secteurs en difficulté

CYBER-SECURITE





La Cnil va débuter ses contrôles pour vérifier le bon fonctionnement de StopCovid, l'application de traçage de contacts pour lutter contre l'épidémie, et des fichiers Contact Covid et Si-Dep recensant les personnes malades et leurs contacts, a-t-elle indiqué jeudi.





La campagne de contrôles qui commence en juin se poursuivra jusqu'à ce que ces outils ne soient plus en service et que les données qu'ils contiennent soient supprimées, précise la Cnil qui va notamment enquêter dans les bureaux de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et du ministère des Solidarités et de la Santé mais aussi via des sondages.





Le gendarme des libertés informatiques entend vérifier que StopCovid, disponible depuis mardi dans les magasins d'application de Google et Apple et en tête des téléchargements mercredi, et les fichiers Contact Covid et Si-Dep respectent bien "les droit d'accès et d'opposition" des citoyens, que ces derniers soient dûment informés et consentants, que la sécurité des systèmes d'information soit garantie et que les flux de données ne présentent pas de faille.