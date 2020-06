EN DIRECT - Coronavirus : 16 morts supplémentaires en France, 29.633 au total

ÉTATS-UNIS





Apple va de nouveau fermer des magasins dans les Etats américains qui connaissent un rebond des cas de coronavirus, une décision légèrement sanctionnée en Bourse. "Nous suivons l'évolution de la situation de près et prenons cette mesure par excès de prudence. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau accueillir nos équipes et nos clients, le plus rapidement possible", a indiqué un porte-parole ce vendredi. La multinationale va fermer temporairement les portes de 11 magasins, dont six en Arizona, deux en Floride et trois en Caroline du Nord et du Sud.