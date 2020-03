EN DIRECT - Coronavirus : 1696 décès en France, dont une adolescente de 16 ans

EUROPE





Parvenir à parler d'une seule et même voix : c'est le défi que vont relever ce jeudi les dirigeants, européens, lors d'une visioconférence. Selon le projet de déclaration qu'ils doivent approuver ce soir, les chefs d'Etat et de gouvernement devraient valider la suspension des règles européennes de discipline budgétaire, ce qui leur permettra de dépenser autant que nécessaire pour lutter contre le virus et ses conséquences.





Ils devraient aussi charger la Commission de travailler sur une "stratégie de sortie" de crise et un plan de relance pour l'économie une fois l'épidémie passée.





Problème : les divisions règnent au sein de l'UE. Neuf dirigeants européens, dont le Français Emmanuel Macron et l'Italien Giuseppe Conte, ont lancé dès mercredi un appel à une plus grande solidarité financière dans l'UE. Cette proposition a cependant déjà été balayée en coulisses par l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays du Nord de l'Europe, qui la jugent "idéologique" et inappropriée alors que la crise sanitaire bat encore son plein.