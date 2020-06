EN DIRECT - Coronavirus : 2,7 millions d'emplois détruits en mai aux Etats-Unis

BILAN





La Direction générale de la santé a diffusé en début de soirée le nouveau bilan quotidien du Covid-19 et dénombre 28.940 morts au total depuis le début de l'épidémie (soit 107 de plus qu'hier), dont 18.590 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10.350 en établissements sociaux et médico-sociaux.





14.028 personnes sont toujours hospitalisées - contre 16.264 il y a une semaine le 26 mai - et 229 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 1.253 malades sont actuellement placés en réanimation, c'est 302 de moins qu'il y a une semaine. Le solde reste négatif en réanimation, avec 49 malades de Covid-19 en moins par rapport à hier.





Quatre régions concentrent toujours 4 régions 74% des patients hospitalisés en réanimation : l'Ile-de-France, le Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.