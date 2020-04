EN DIRECT - Coronavirus : 22.245 décès depuis le 1er mars dans les hôpitaux et les Ehpad

INITIATIVE DE L'ONU POUR ACCELERER LA PRODUCTION DE VACCINS





L'ONU a lancé vendredi une initiative mondiale "historique" réunissant de nombreux pays, dont la France et l'Allemagne, pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests contre le nouveau coronavirus et en assurer un accès équitable.





"C'est une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable de vaccins, de diagnostics et de traitements contre le Covid-19", a déclaré le patron de l'OMS, l'agence sanitaire de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle à laquelle participaient notamment le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.