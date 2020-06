EN DIRECT - Coronavirus : 28 morts ces 24 dernières heure, 29.603 morts

BLANQUER





Le but du gouvernement est de faire revenir "le plus d'élèves possible" lundi à l'école et au collège grâce à des règles sanitaires beaucoup moins strictes dans les établissements, a déclaré jeudi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. "Notre but c'est qu'il y ait le plus d'élèves possible qui reviennent", a expliqué M. Blanquer sur France Info, quelques jour après l'annonce par Emmanuel Macron que les écoles et collèges rouvriraient pour tous, selon les règles normales, à compter du 22 juin.