EN DIRECT - Coronavirus : 471 nouveaux décès en milieu hospitalier en 24 heures, 6399 patients en réanimation

La révélation est particulièrement embarrassante. À peine un mois avant que l'Europe ne se lance dans une course effrénée aux masques, ventilateurs et kits de test, les gouvernements ont déclaré à Bruxelles que leurs systèmes de santé étaient prêts ... et qu'il n'était pas nécessaire de commander plus de stocks !

Interrogée par LCI, la Préfecture de police fait savoir que le lieu d’accueil "sera situé dans un hall excentré et isolé des autres pavillons du marché". Ce lieu permettra de conserver "les cercueils des défunts dans l’attente de leur inhumation ou crémation" et des salons seront aménagés afin que les familles puissent se recueillir. Ce lieu, géré par un opérateur funéraire, pourra accueillir les premiers cercueils dès vendredi les familles à compter du lundi 6 avril.

En Guadeloupe, un couvre-feu s'est ajouté au confinement pour un minimum de quinze jours. De 20h à 5h du matin, il n'est donc plus possible de sortir.

En prévisions de la fin des mesures de confinement, l'exécutif travaille sur une application pour tracer les malades et alerter les personnes qu'ils auraient croisées via une notification sur leur téléphone portable.

L'état-major des armées annonce avec détecté ses quatre premiers cas de coronavirus parmi les soldats de Barkhane. "L'opération Barkhane a connu ses quatre premiers cas confirmés d'infection par le coronavirus", dit l'état-major en précisant qu'"un des patients est pris en charge et soigné sur place, et trois autres ont déjà été rapatriés" vers la France, "de même qu'un autre officier symptomatique sans pour autant avoir été testé".

De la revente illégale de masques à la prison. Un homme a été condamné mercredi à Paris à un an de prison ferme, sans mandat de dépôt, et 10.000 euros d'amende, dans une affaire de revente illégale de masques de protection, réquisitionnés par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, a indiqué jeudi une source judiciaire.

"Entre hier et demain, on aura transféré environ 120 patients. L'objectif final, c'est d'évacuer 150 personnes d'ici ce week-end", a estimé ce jeudi un porte-parole de l'ARS. Une cible qui inclut, selon lui, les 36 personnes évacuées mercredi par TGV médicalisé vers Rennes, Brest et Saint-Brieuc.

"Avec ce confinement, quand vous avez plusieurs enfants, un seul ordinateur n'est pas suffisant pour leurs devoirs. Et à côté de ça, y a des flottes de plusieurs milliers de machines qui partent chaque année dans les déchetteries. On marche sur la tête", s'emporte Denis Szalkowski maire SE de Saint-Eloi-de-Fourques (Eure) interrogé par l'AFP.

La Hongrie est en colère. Le pays a déploré jeudi être la cible d'une "chasse aux sorcières" et d'une "campagne de dénigrement" à propos des mesures spéciales adoptées pour faire face à la crise du coronavirus et critiquées par la Commission européenne ainsi que par plusieurs Etats membres.

Le député Éric Coquerel a posté la photo d'un quai bondé sur les réseaux sociaux. L'image aurait été prisé sur la ligne D du RER, station Gare du Nord, et interroge sur l'efficacité du confinement. Un cliché qui laisse perplexes la SNCF et la RATP.

La reprise d'activité "graduelle" et dans un premier temps "très limitée" concerne l'usine de Troyes (pneus pour véhicules agricoles), celle du Puy-en-Velay (pneus pour les engins de génie civil) et un atelier qui fabrique des moules de cuisson de pneumatiques à Clermont-Ferrand, a expliqué un porte-parole à l'AFP.

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.