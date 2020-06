EN DIRECT - Coronavirus : 57 contaminations en Chine hier, le plus haut nombre de cas depuis avril

PRIMES





Le versement d'une prime exceptionnelle pour les personnels hospitaliers et des Ehpad, de 1.000 ou 1.500 euros net selon les départements, en récompense de leurs efforts durant l'épidémie de Covid-19 est paru ce samedi au Journal officiel, pour une entrée en vigueur dimanche.





Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu. Destinée aux personnels ayant exercé entre le 1er et le 30 avril, elle atteindra 1.500 euros dans une quarantaine de départements, les plus durement touchés par l'épidémie, principalement ceux du Nord et de l'Est, la Corse, mais aussi l'Ile-de-France et notamment Paris. Dans les autres départements, une soixantaine, le montant baisse à 1.000 euros.