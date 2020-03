EN DIRECT - Confinement : plus de 225.000 verbalisations en France

RÉUNION ENTRE MACRON ET LES PARTENAIRES SOCIAUX VENDREDI MATIN





Le président de la République Emmanuel Macron réunit les partenaires sociaux vendredi en audioconférence à 11h, pour discuter notamment des moyens de concilier poursuite de l'activité économique et protection des salariés pendant la pandémie de coronavirus, alors que les dérogations au droit du travail inquiètent particulièrement les syndicats.





Cette réunion a pour but "d'échanger avec les partenaires sociaux sur les difficultés rencontrées par les salariés et les entreprises depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement, de faire le point avec les salariés et les chefs d'entreprise sur les mesures de protection au travail contre le coronavirus et de faire connaître à l'ensemble des acteurs les mesures et dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement pour les entreprises et les salariés dans le contexte de la crise", précise l'Élysée dans un communiqué.