EN DIRECT - Coronavirus : l'ONU s'inquiète d'une possible "catastrophe humanitaire" mondiale

LES GREFFES DE REIN REPRENNENT





Les greffes de rein, globalement entravées par l'épidémie de Covid-19, vont être relancées "en tenant compte de la situation de chaque région, annonce l'Agence de la Biomédecine dans un communiqué. "Il sera probablement plus difficile de reprendre dans l'Est et l'Ile-de-France que dans des régions moins touchées", précisent cependant à l'AFP le Pr Olivier Bastien, responsable des greffes et prélèvements d'organes et de tissus à l'Agence de Biomédecine.





Bien que fortement ralenties, les activités de prélèvement et de greffe d'organes et tissus se poursuivent à une petite échelle, selon l'agence sanitaire. "Dans les circonstances actuelles, l'objectif est de prioriser l'accès à la greffe pour les patients dont l'état est le plus grave, notamment les patients en situation de super-urgence", note-t-elle. Aujourd'hui 13.667 patients sont en attente de greffe de reins.