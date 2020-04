EN DIRECT - Coronavirus : les ministres vont présenter à Edouard Philippe les premières pistes pour le déconfinement

UN MILLION DE BLOUSES COMMANDÉES POUR LES HÔPITAUX ET EHPAD





Deux centrales d'achat hospitalières, le Resah et UniHA, ont annoncé ce mercredi avoir commandé "plus d'un million de surblouses en tissu" destinées aux hôpitaux, cliniques et Ehpad publics et privés. La pénurie de surblouses jetables en plastique risquant de durer "en raison d'une offre insuffisante à l'échelle mondiale", ce "programme commun d'achat" soutenu par le ministère de la Santé "vise à faire fabriquer, en quelques semaines, plus d'un million de surblouses en tissu", indiquent les deux centrales dans un communiqué.