EN DIRECT - "L'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable", affirme Edouard Philippe

"PLAN MARSHALL" POUR LE TOURISME





Le "plan de soutien exceptionnel" au secteur du tourisme, quasi à l'arrêt, se fera autour de deux grands axes, annonce Edouard Philippe. Le premier doit permettre de "tenir bon", en "limitant les faillites et les licenciements", tandis que le deuxième axe est de "tracer des perspectives" et "préparer activement la réouverture".





Ce plan est construit sur plusieurs mesures de soutien pour aider la trésorerie, dont le fonds de solidarité, qui "restera ouvert jusqu'à la fin de l'année 2020", et dont l'accès sera élargi aux entreprises de plus grandes tailles. "L'aide versée pourra aller jusqu'à 10.000 euros", a précisé le Premier ministre. Un "prêt garanti état saison" sera quant à lui mis en place. Ses conditions seront "plus favorables" avec un plafond qui pourra atteindre le chiffre d'affaires des "trois meilleurs mois" de l'année 2019. De plus, les entreprises seront exhonérées des cotisations sociales de mars et juin. En tout, ces "allègements" représentent "plus de 2 milliards d'euros d'aide au secteur".