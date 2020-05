EN DIRECT - Déconfinement : Edouard Philippe défend son plan au Sénat ce lundi après-midi

NUIT D'ÉMEUTES À MAYOTTE





Des émeutes de plus de six heures ont eu lieu à Mamoudzou entre des forces de l'ordre et des jeunes qui refusaient de se soumettre au couvre-feu imposé à Mayotte. Les forces de l’ordre sont intervenues dans la nuit de samedi à dimanche pour disperser un rassemblement de "murengué", de la boxe traditionnelle mahoraise, de près de 400 personnes. Un mineur a été placé en garde vue et neuf gendarmes et un policier ont été blessés, a appris l'AFP de source policière.





Alors que les élus avaient préféré ne pas réprimer ces rassemblements afin de privilégier la pédagogie et la médiation, ils ont cette fois-ci décidé de saisir la justice. "Dès lundi, on saisit le procureur de la République et l'on va engager la responsabilité pénale des parents pour le mobilier urbain dégradé", a affirmé Nassuf-Eddine Darouèche, conseiller municipal de la ville de Mamoudzou chargé de la sécurité.