Municipales : le Conseil scientifique ne voit pas d’opposition à un second tour en juin, sous condition

C'est mardi 19 mai, soit huit jours seulement après la sortie du confinement, et compte tenu des connaissances actuelles sur l’état de l’épidémie en France, le Conseil scientifique rend son avis "avec humilité" quant à la tenue d’un second tour des élections municipales en juin, tout en apportant des nuances dans un communiqué. Si le Conseil, auquel Edouard Philippe a demandé fin mars de préparer ce document, tient à "souligner que la situation sanitaire s’est nettement améliorée par rapport au début du confinement", il prévient cependant qu'il est "difficile d’anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir".

"Cette évaluation pourrait alors motiver, selon ses résultats, une nouvelle interruption du processus électoral", avertit le Conseil scientifique dans son rapport voué à éclairer la décision finale de l'exécutif, attendue cette semaine.

Alors que la loi déclarant l'état d'urgence sanitaire du 23 mars fixe l'échéance d'un report du second tour à fin juin, le Conseil juge qu'il est "possible et nécessaire de sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés". Si ce second tour, qui concerne environ 5.000 communes, ne pouvait être organisé à cette échéance, il faudrait alors reprogrammer l'intégralité du scrutin (premier et second tour) dans ces villes.

