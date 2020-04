EN DIRECT - Coronavirus : en France, "1 salarié sur 5" est au chômage partiel

"Nous avons eu plus d’admission en réanimation aujourd’hui qu’hier. Cela veut dire que nous ne sommes pas encore au pic en Ile-de-France ou dans le Grand Est. Mais le chiffre se stabilise sur l’ensemble du territoire national", a noté Edouard Philippe. "Nous pouvons donc espérer qu’au global, le nombre d’entrées en réanimation se stabilise. C’est ce chiffre qui valide la stratégie de confinement et définit les hypothèses de déconfinement."

L'enseigne de chaussures André, plus que centenaire, est la première entreprise française victime du coronavirus : elle a été placée en redressement judiciaire après avoir dû fermer tous ses magasins et perdu près de 4 millions d'euros en quinze jours. Achetée il y a dix-huit mois par le site de vente en ligne Spartoo, l'enseigne, qui a dégagé en 2019 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros mais essuyé 10 millions de pertes, compte quelque 600 salariés dont l'emploi est désormais menacé.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 45.719 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19h. Plus de 905.580 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 187 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 176.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille, 4708 nouveaux décès et 77.241 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

PLUS DE 45.000 MORTS ET 900.000 CAS DANS LE MONDE

Un bébé de six semaines, qui n'a pas pu être ranimé après avoir été hospitalisé en fin de semaine dernière, est décédé du coronavirus dans le Connecticut, a indiqué ce mercredi le gouverneur de cet État voisin de New York Ned Lamont. "Les tests ont confirmé hier soir (mardi) que le bébé était positif au Covid-19. Ca fend le coeur. Nous pensons qu'il s'agit de l'une des personnes les plus jeunes à travers le monde à décéder des complications dues au Covid-19", a ajouté le gouverneur sur son compte Twitter.

Le Royaume-Uni a enregistré en une journée 563 décès supplémentaires, un nouveau record selon le bilan du ministère de la Santé. Au total, les autorités sanitaires ont dénombré 2352 morts à l'hôpital et, malgré un nombre limité de tests, près de 30.000 cas officiellement positifs, dont plus de 4000 en 24 heures.

Un homme d'une vingtaine d'années a été condamné ce mercredi à Mayotte à trois mois d'emprisonnement ferme pour non-respect du confinement lié au coronavirus et outrage à agents, a appris l'AFP de source judiciaire. Le jeune homme avait été verbalisé à trois reprises pour non respect du confinement. Il a été placé sous mandat de dépôt. C'est la première fois que le tribunal de Mamoudzou se prononçait sur un tel délit. C'est aussi un des premiers cas de condamnation en Outre-mer.

Le Saint-Synode, organe suprême de l'Église orthodoxe grecque, a annoncé mercredi soir que les églises resteront fermées durant toutes les fêtes de Pâques, la plus grande fête de l'orthodoxie, en raison de l'épidémie du Covid-19. A un mois de la Pâque orthodoxe, le 19 avril, le Saint-Synode a déclaré "comprendre pleinement l'angoisse de la République grecque en cette période cruciale". L'Église grecque a invité les fidèles à prier chez eux et a assuré qu'elle pourrait "retransmettre la Sainte liturgie en utilisant les moyens fournis par les nouvelles technologies".

La Bourse de New York a de nouveau terminé en forte baisse ce mercredi, anxieuse face à plusieurs nouvelles sur la propagation de la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a cédé 4,44% pour finir à 20.943,37 points, le Nasdaq a reculé de 4,41%, à 7360,58 points, et le S&P 500 a baissé de 4,41%, à 2470,72 points.

La COP26 sur le climat qui devait se tenir à Glasgow en novembre est reportée en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé ce mercredi le gouvernement britannique. "Compte tenu de l'impact mondial et continu du COVID-19, la tenue d'une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n'est plus possible", a détaillé le gouvernement sur son site internet, précisant que le sommet aura lieu en 2021 dans la ville écossaise, à une date communiqué ultérieurement.

A New York, plus de 1000 policiers ont déjà contracté le virus, et 6100 - soit environ 17% des 36.000 policiers new-yorkais - étaient en arrêt maladie ce mercredi, a indiqué leur chef Terence Monahan. Le gouverneur n'a pas exclu que des policiers employés par l'État de New York ou d'autres collectivités locales de l'État viennent en renfort si besoin, même s'il a souligné que les effectifs de la police new-yorkaise sont "tellement importants que je ne sais pas si nous en arriverons là".

Plus de 10.900 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie sur notre territoire. En revanche, leur convalescence sera longue et pénible.

Un couvre-feu est instauré sur l'ensemble du département de la Guadeloupe entre 20h et 5h à compter de mercredi, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le préfet. Tout déplacement en Guadeloupe est interdit, à l'exception des trajets Domicile-travail ne pouvant être différés ou pour urgence médicale, a annoncé le préfet dans un communiqué. Son homologue de Martinique avait pris une mesure identique plus tôt mercredi.

Le gouverneur de Floride avait jusqu'ici refusé d'accueillir le Zaandam et un autre navire mais a indiqué mercredi qu'il était finalement disposé à le faire. Donald Trump a précisé que les Etats-Unis "envoyaient du personnel médical à bord du navire". Le gouverneur de Floride Ron DeSantis avait jusqu'ici refusé d'accueillir le Zaandam et un autre navire mais a indiqué mercredi qu'il était finalement disposé à le faire. "Le comté travaille sur un projet pour permettre aux Floridiens de rentrer en sécurité et d'expatrier les ressortissants étrangers afin qu'ils ne se mélangent pas à notre communauté", a-t-il indiqué à la chaîne Fox News.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que les passages canadiens et britanniques du paquebot Zaandam, qui transporte quatre morts et des personnes avec des symptômes du coronavirus, seraient prochainement évacués. "Il a été notifié au Canada de rapatrier leurs passagers des navires qui accosteront à Fort Everglades (Floride)", a déclaré Donald Trump, ajoutant que le même message avait été adressé au Royaume-Uni.

Élu démocrate d'Arizona, Raul Grijalva affirmait ainsi au journal Arizona Republic que des "centaines" de visiteurs continuaient à séjourner dans le parc du Grand Canyon, bien que les consignes officielles demandent d'éviter tout rassemblement de plus de dix personnes. Plus de 80 cas de coronavirus ont été recensés dans le comté de Coconino, dont au moins un à l'intérieur du parc du Grand Canyon.

Le bilan a atteint un nombre record de 884 personnes décédées aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage dressé mercredi soir. Cette forte accélération porte à plus de 5000 personnes sont mortes aux Etats-Unis du fait de l'épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 215.000 personnes dans le pays, a annoncé jeudi l'université Johns Hopkins, dont les bilans font autorité. Un total de 215.417 personnes ont été contaminées aux Etats-Unis et 5116 d'entre elles en sont mortes.

Au Panama, les couples ne peuvent pas sortir ensemble. Les hommes et les femmes seront autorisés à sortir séparément et à tour de rôle certains jour de la semaine seulement.

Une attestation, adaptée à ce public, sera ainsi proposée, afin de permettre et d’encadrer ces déplacements pour les personnes souffrant d’autisme et leurs accompagnants.

Pékin est-elle en train de f aire en sorte que la Chine ne soit pas créditée de l'origine du COIV ? "Mais évidemment", assure sans aucun doute le Professeur Didier Sicard. Et pour preuve, le marché de Wuhan a été détruit le 31 décembre pour "que les lieux du crime disparaissent". "Aucune enquête n'a pu être faite", regrette l'ex-président du Comité consultatif national d'éthique et spécialiste. "Je trouve que c'est pathétique."

La ministre du Travail a réactualisé les chiffres du chômage partiel. 400 000 entreprises sont ainsi concernées par les mesures de chômage partiel, selon Muriel Pénicaud, et quatre millions de salariés sont touchés, soit un salarié sur cinq. "L'Etat paiera, coûte que coûte. Il n'y aura pas de charges sociales et patronales sur ce sujet. On est le pays le plus protecteur d'Europe." La veille, le dispositif concernait 337.000 entreprises.

Sur notre antenne, le Professeur Didier Sicard a lancé un appel à la criminalisation du marché des animaux sauvages, à la fermeture internationale de ces commerces et à l'investissement de la recherche dans la chaîne de contagion afin que l'humanité ne soit plus jamais victime d'une telle épidémie.

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse annonce dans Le Parisien la mobilisation de jeunes en service civique dans plusieurs dispositifs d'aide aux hôpitaux et aux personnes âgées.

La consigne du président philippin est on ne peut plus clair. Rodrigo Duterte, connu pour ses propos violents, a conseillé aux forces de l'ordre de tuer tout individu qui "créerait des ennuis" en plein confinement. "En cas de problème, si les gens se battent et que votre vie est en jeu, tuez-les", a-t-il déclaré, très sérieusement, dans une allocution télévisée.

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.