EN DIRECT - Masques et respirateurs : "Notre priorité est de produire davantage en France", déclare Macron

EMMANUEL MACRON DÉFEND LA "SOUVERAINETÉ ET LA SOLIDARITÉ"





"Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant."Alors que l'obsession du chef de l'Etat est désormais la France de demain, Emmanuel Macron a placé comme enjeu principal celui de "rebâtir notre souveraineté nationale et européenne". "Nous avons commencé avant la crise, nous avons passé des réformes pour permettre à notre pays d'être plus compétitif, mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire d'avantage en France et retrouver cette indépendance".

Un travail qui ne serait pas possible, selon le Président de la république, "sans l’engagement de femmes et d'hommes qui ne comptent pas leurs heures et qui, avec courage, sont là pour faire avancer le pays".