EN DIRECT - Plan de déconfinement : "Nous avons besoin de temps", prévient Sibeth Ndiaye

PLUS DE 110.000 MORTS DU COVID-19 EN EUROPE





La pandémie de Covid-19 a tué plus de 110.000 personnes en Europe, selon un décompte de l'AFP, soit près de deux tiers des 177.368 décès recensés dans le monde. Avec un total de 110.192 morts enregistrés (pour 1.246.840 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par le virus. L'Italie (24.648) et l'Espagne (21.717) sont les pays en Europe les plus atteints, suivis de la France (20.796) et du Royaume-Uni (17.337).