EN DIRECT - Coronavirus : la mortalité en hausse de 6% la semaine dernière, 1995 morts en France

GOBERT GUÉRI DU CORONAVIRUS





Le basketteur français Rudy Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell sont guéris du coronavirus, a annoncé leur franchise des Jazz d'Utah Jazz ce vendredi, ajoutant que le reste de l'équipe et le staff ne présentent plus de risque d'infection. "Le ministère de la Santé de l'Utah a déterminé que tous les joueurs et le personnel du Jazz, y compris Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui ont été testés positifs au coronavirus, ne présentent plus de risque d'infection pour les autres", indique le club basé à Salt Lake City.