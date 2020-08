EN DIRECT - Covid-19 : la reprise se confirme en France, 750.000 morts dans le monde

LES MASQUES TRANSPARENTS





"C'est plus sympathique, on voit le sourire !", "Au moins quand on se maquille on ne mettrait pas de rouge à lèvres sur le tissu", "Sans pouvoir lire sur les lèvres, impossible de communiquer". Dans la rue comme les entreprises, les retours sur les masques transparents sont très positifs. Ces masques inclusifs d'abord pensés pour les sourds et malentendants ont vu leur production s'accélérer pour répondre à une demande toujours plus grande. Ils respectent, bien évidemment, toutes les normes d'homologation.