EN DIRECT - "La circulation du virus est en augmentation sur le territoire national", prévient la DGS

STOPCOVID





Dans un communiqué, le gouvernement "se félicite des conclusions de l’enquête de la CNIL qui confirment la conformité globale de l’application StopCovid et invite à la généralisation de son utilisation pour contrer la reprise de l’épidémie". Dans son avis rendu aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés relève "plusieurs irrégularités" mais estime "que cette nouvelle version respecte pour l’essentiel le RGPD et la loi Informatique et Libertés".