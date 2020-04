EN DIRECT - Coronavirus : plus de 10.000 morts en Espagne, 2e pays le plus touché d'Europe

Au Panama, les hommes et les femmes ne peuvent plus sortir le même jour durant la quarantaine

Au Panama, les couples ne peuvent pas sortir ensemble. Les hommes et les femmes seront autorisés à sortir séparément et à tour de rôle certains jour de la semaine seulement.

Une attestation, adaptée à ce public, sera ainsi proposée, afin de permettre et d’encadrer ces déplacements pour les personnes souffrant d’autisme et leurs accompagnants.

Pékin est-elle en train de f aire en sorte que la Chine ne soit pas créditée de l'origine du COIV ? "Mais évidemment", assure sans aucun doute le Professeur Didier Sicard. Et pour preuve, le marché de Wuhan a été détruit le 31 décembre pour "que les lieux du crime disparaissent". "Aucune enquête n'a pu être faite", regrette l'ex-président du Comité consultatif national d'éthique et spécialiste. "Je trouve que c'est pathétique."

La ministre du Travail a réactualisé les chiffres du chômage partiel. 400 000 entreprises sont ainsi concernées par les mesures de chômage partiel, selon Muriel Pénicaud, et quatre millions de salariés sont touchés, soit un salarié sur cinq. "L'Etat paiera, coûte que coûte. Il n'y aura pas de charges sociales et patronales sur ce sujet. On est le pays le plus protecteur d'Europe." La veille, le dispositif concernait 337.000 entreprises.

Sur notre antenne, le Professeur Didier Sicard a lancé un appel à la criminalisation du marché des animaux sauvages, à la fermeture internationale de ces commerces et à l'investissement de la recherche dans la chaîne de contagion afin que l'humanité ne soit plus jamais victime d'une telle épidémie.

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse annonce dans Le Parisien la mobilisation de jeunes en service civique dans plusieurs dispositifs d'aide aux hôpitaux et aux personnes âgées.

La consigne du président philippin est on ne peut plus clair. Rodrigo Duterte, connu pour ses propos violents, a conseillé aux forces de l'ordre de tuer tout individu qui "créerait des ennuis" en plein confinement. "En cas de problème, si les gens se battent et que votre vie est en jeu, tuez-les", a-t-il déclaré, très sérieusement, dans une allocution télévisée.

En mars, l'Espagne a enregistré plus de 302.000 nouvelles demandes d'emploi, selon le ministère du Travail. Cette hausse est "la plus forte jamais observée dans les statistiques du chômage", nous dit la presse locale. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de plus de 9%, à la fois par rapport au mois de février et par rapport au mois de mars 2019.

Le Grand Prix de France moto, prévu du 15 au 17 mai, est reporté en raison du coronavirus, font savoir les organisateurs. De nouvelles dates "ne pourront être confirmées tant que l'on ne saura pas exactement quand il sera possible d'organiser ces événements", précisent la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le MotoGP.

Le seuil des 1000 morts est franchi en Belgique, annoncent les autorités sanitaires. Avec 183 nouveaux décès comptabilisés ces dernières 24 heures, le total de décès est porté à 1011 personnes. Parmi elles 40% avaient plus de 80 ans et 93% d'entre eux avaient plus de 65 ans.

C'est un message fort que veut porter la cheffe de l'UE aux Italiens. Dans une tribune parue en Italie, la présidente de la Commission européenne s'excuse, reconnaissant ne pas avoir été à la hauteur au début de la pandémie. Dans un texte clair et direct , Ursula von der Leyen exprime ses regrets pour le retard de réaction de l'UE et assure que désormais "l'Europe se mobilise aux côtés de l'Italie".

Alors qu'est dénoncé le commerce d'animaux sauvages en Chine, la métropole de Shenzen interdit la consommation de viande de chien et de chat. Une première dans ce pays, ou pas moins de 10 millions de chiens et 4 millions de chats sont abattus chaque année.

Le chef de l'Etat va recevoir jeudi à déjeuner Gérard Larcher et Richard Ferrand, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour faire le point sur la crise du coronavirus, a indiqué l'Elysée.

Un nouveau report du second tour des élections municipales a été évoqué lors de la visioconférence jeudi entre Edouard Philippe et les présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus, selon plusieurs participants à l'AFP.

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.